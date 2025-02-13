春節（旧正月、今年は1月29日）に合わせて1月28日から2月4日までが8連休となった中国。台湾出身の「80後（1980年代生まれ）」の阿杜さんは「旅友」である上海出身の「90後（1990年代生まれ）」の阿彬さんと広東省の潮汕地区に旅行に行き、グルメや春節の文化・習慣、歴史を楽しんだほか、一緒に年を越した。中国新聞網が伝えた。阿杜さんは「『旅友』と一緒に旅行に行くと、費用は折半できるし、これまでなら気が付かなかった景色