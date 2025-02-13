セルティック前田はCLでバイエルンを相手に得点スコットランド1部セルティックは現地時間2月12日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメントプレーオフの第1戦に臨んだ。ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンにホームで1-2と敗れたものの、ゴールを決めた日本代表FW前田大然は現地メディアで軒並み最高評価となっていた。前田は2点ビハインドで迎えた後半34分、コーナーキック（CK）の流れから途中出場のFWヤン・ヒョ