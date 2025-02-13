囲碁界の最高位を争う第４９期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２７）と挑戦者・井山裕太王座（３５）の第４局が１３日午前９時過ぎ、静岡県熱海市の「熱海後楽園ホテル」で再開された。中央で競り合いが続く局面で、１日目を終えていた。井山王座の封じ手、黒１１３は自らを補強しながら、左辺の白への攻めをにらむ手だった。一力棋聖は白１１４と１子を取って左辺の白