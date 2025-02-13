１３日前引けの日経平均株価は前営業日比５１１円１０銭高の３万９４７４円８０銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億８９１４万株、売買代金概算は２兆４７５４億円。値上がり銘柄数は１２５９、対して値下がり銘柄数は３２５、変わらずは５４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は日経平均が朝方高く始まった後、ほどなくして買い気が急速に強まり上げ幅を広げる展開となった。日経平均株価は先物主導で