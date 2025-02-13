■ラウール（Snow Man）が長い手足を操りダンス 【動画】ブルーノ・マーズの振付を踊るラウール（Snow Man） ラウール（Snow Man）が個人のTikTokにてあらたなダンス動画を公開。リクエストを募り、話題を集めている。 ラウールが踊っているのは、ブルーノ・マーズがブラジルでのツアーを終えてアップした動画の振付。デニムパンツに、刺繍が入った華やかなデニムジャケ