Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、韓国のファッション誌『Marie Claire Korea』の表紙に登場。金髪坊主ヘアの美しい顔立ちを捉えた3バージョンのカバーが公開された。 【写真】“造形美の見本のよう”なStray Kidsヒョンジン ■スキズ・ヒョンジンがGIVENCHY BEAUTYのアンバサダーに就任 新たにGIVENCHY BEAUTYのブランドアンバサダーに選ばれたヒョンジン。今回のカバー