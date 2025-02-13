「2024-25 大同生命SVリーグ」の女子は2月15日（土）から16日（日）にかけて、計7つのカードが実施される。 ■大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路 前節を終えて首位を走る大阪MVと6位の姫路は今節の最注目カード。前回の対戦では1勝1敗の痛み分けだった。ホームの大阪MVは現在、サーブレシーブ成功率とアタック決定率のチームランキングでリーグ1位。今節