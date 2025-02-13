2021Ç¯¤Ë¥¨·³¤ÇÂçÃ«¤È¶¦Æ®¤·¤¿¥Û¥»¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹2021Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòÇ¯¥á¥Ã¥Ä¤ÇÂÇÎ¨.337¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Û¥»¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹ÆâÌî¼ê¤Îµî½¢¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÏºÆ·ÀÌó¤Ëµ¤¾è¤êÇö¤Ç¡¢35ºÐ¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ÖSNY¡×¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥ºÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î²ñ¸«±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤È¤·¤Æ