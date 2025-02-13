Jaspreet Singh[１２日 ロイター] - オンライン掲示板運営の米レディットが１２日発表した２０２４年１０―１２月期決算は、売上高と１株利益がいずれも市場予想を上回った。しかしウェブサイトの１日当たり訪問者数が予想に届かなかったことから、米市場の時間外取引で株価が一時１５％急落した。１０―１２月期の売上高は前年同期比７１％増の４億２７７０万ドルと、市場予想の４億０５３０万ドルを超えた。１株利益は０．３