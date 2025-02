グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、東京ばな奈にしかない描きおこしアートを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のトラベルバッグが羽田空港限定で発売されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「ミッキーマウス&ミニーマウス/折りたたみトラベル