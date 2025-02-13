加護亜依がアイドルたちのイケメン度をチェック、あるメンバーのオラオラセリフにキュンとするシーンがあった。【映像】イケメンアイドルに興奮する現在の加護亜依12日、ABEMAにて人気沸騰中のダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』♯2が独占配信された。『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』は、昨年、初の単独アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOU