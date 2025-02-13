ÉÙ±Ê·¼À¸¡ÊNBAE¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡ËÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA²¼Éô¤ÎG¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥¹¥«¥¤¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ19Ê¬15ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È2ËÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É10ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï119¡½113¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë