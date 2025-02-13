°å»Õ¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÈþÍÆÃí¼Í¤äÅÀÅ©¤Ê¤É¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï13Æü¡¢°å»ÕË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆ¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ÎÂåÉ½¤é2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£