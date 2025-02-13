【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ 0−1 ベンフィカ（日本時間2月13日／スタッド・ルイII）【映像】南野拓実、絶妙トラップ→“20mスルーパス”の瞬間モナコに所属する日本代表MF南野拓実が圧巻のスルーパスを見せた。絶妙な左足のトラップから2タッチ目に右足で鋭いパスを供給してチャンスを演出。途中投入から約5分後に存在感を示した。好プレーは72分に起こった。南野は1点ビハインドかつ退場者が出て1人少ない状況の中、