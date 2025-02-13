John Irish[パリ １２日 ロイター] - 英仏独などの欧州諸国は１２日、 ウクライナ情勢を巡る今後のいかなる交渉にも参加する必要があるとし、安全保障を確保した公正な合意のみが永続的な平和を保証すると強調した。欧州７カ国と欧州委員会は共同声明で「われわれの共通目標は、ウクライナにとって強力な立場を築くことだ。ウクライナと欧州はいかなる交渉にも参加しなければならない」と述べた。「ウクライナには強力な安全保