KDDIのpovoで「Amazonプライム」がついてくるキャンペーン KDDIと沖縄セルラーは13日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、対象のトッピングを購入すると「Amazonプライム」のギフトコードが進呈されるキャンペーンを開始した、期間は2月28日まで、 期間中に対象のトッピングを購入したユーザーが対象。1回線1回限りで、条件を満たしたユーザーには、「Amazonプラ