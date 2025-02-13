【「勝利の女神：NIKKE」×「エヴァンゲリオン」コラボ第2弾】 2月20日～ 開始予定 Level Infiniteは、Android/iOS/PC用ガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」と「エヴァンゲリオン」のコラボ第2弾を2月20日より開始する。 今回のコラボレーションでは、「エヴァンゲリオン」の世界観を取り入れた特別なストーリーやキャラクターが登場。式