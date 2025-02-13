2月14日はバレンタインデー。「手作りお菓子は手間がかかる…」と諦めてはいませんか？そんな方に朗報です。ロッテ「ガーナチョコレート」の公式インスタグラムアカウント（@ghana_recipe）が、電子レンジや火を使わない「超簡単レシピ」を紹介しています。【画像】「ドライヤーチョコレート」の作り方を見る「ドライヤー」の熱風で表面を溶かして、トッピングするだけ！なんと、使用するのは「ドライヤー」です。チョコレートの表