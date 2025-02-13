【シルバニアファミリー森のお家Premium】 2月15日より 場所:渋谷PARCO 5F マスターピースは、エポック社のシルバニアファミリーの専門店「シルバニアファミリー森のお家Premium」を渋谷PARCO内に出店する。2月15日より渋谷PARCO 5Fにオープン、15日、16日の入店は事前抽選となる。 「シルバニアファミリー森