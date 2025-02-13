¤«¤Ä¤ÆÀéÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿Îò»Ë¤òÍ­¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤­¤¿µþÅÔ¡£ÉÜÆâ¤Ë¤¢¤ë±Ø¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦µþÅÔ¤ÎÆñÆÉ±ØÌ¾¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì½Ë±à±Ø2°ÌÀÐ¸¶±Ø1°Ì¡©¡©¡©¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª3°Ì¤Ï¡Ö½Ë±à±Ø¡×¡ª