ÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢·è¤·¤Æ¥à¥À¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£»°É©½Å¹©West¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤Ï¤º¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð2ÂçÂç²ñ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£À¾È»¿ÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÏÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀÀÐ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1¡¢2Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÂç²ñ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¤Î¤¬ºÇ¸å¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï¥É¡¼¥à¤Î2ÂçÂç²ñ¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤â¡¢Æó¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤òÌÜ