Éû¶È¤ÇÂ»¼º¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¦Ã¦ÀÇ¤Î¼ê¸ý¤ò²ñ¼Ò°÷¤é¤Ë»ØÆî¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ö¥¿¥¯¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎµÆÃÓ»ÖÌçÂåÉ½¡Ê48¡Ë¤ò½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¹ðÈ¯¤Ï1·î30ÆüÉÕ¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÆÃÓÂåÉ½¤Ï²ñ¼Ò°÷5¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÆÀÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤ÎÂ»¼º¤¬»ö¶È½êÆÀ¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ë·×Ìó1²¯2600Ëü±ß¤Î