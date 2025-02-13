「ブルダック」でお馴染みの韓国食品メーカー「三養（サムヤン）食品」が2024年、創業以来最大規模の営業利益を記録し、韓国内ラーメン市場のシェア1位である農心（ノンシム）を上回った。【写真】「さっぽろ雪まつり」に“辛ラーメンスマイルリンク札幌”設置2月12日、食品業界によると、三養食品の2024年の営業利益は前年比133％増の3442億ウォン（約366億円）となり、過去最高を記録した。三養食品の年間営業利益が3000億ウォン