¹âº½Ç®³Ø¹©¶È [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î13ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.1¡óÁý¤Î229²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î310²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î61.9¡ó¤ò¾å²ó¤ë73.9¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ33.1¡óÁý¤Î80.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢