俳優の鈴木福が、13日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に出演。2011年放送のドラマ『妖怪人間ベム』で共演していた亀梨和也が、3月31日をもって所属するSTARTO ENTERTAINMENTから退所、同日をもってKAT-TUNも解散となることを受け、心境を語った。【動画】解散発表数時間前には…正門良規との筋トレ動画をアップしていた亀梨和也鈴木は「僕の一番の憧れの方として、ずっと名前を挙げさせてもらっているんですけど。きの