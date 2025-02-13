UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦2日目が12日に各地で行われた。セルティックはホームにバイエルンを迎え、1-2で敗戦。2点ビハインドの後半34分にFW前田大然のゴールで1点差に迫ったが、追い付くことはできなかった。MF旗手怜央は前田とともに先発フル出場。バイエルンでは負傷明けのDF伊藤洋輝が後半33分に途中出場し、待望の新天地デビューを果たした。前田は今大会4ゴール目とし、1シ