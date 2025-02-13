(C)2023 KADOKAWA/ GAMERA Rebirth Production committee Netflixで配信されているアニメーション「GAMERA -Rebirth-」が、4月よりNHK総合で地上波放送される。放送時間は毎週土曜日23時45分からで、詳細な日時などは後日発表される。 (C)2023 KADOKAWA/ GAMERA Rebirth Production committee 2023年9月7日からNetflixで世界配信されてきた「GAMERA -Rebirth-」。昭和から平成にかけて世界中の怪獣ファンから愛さ