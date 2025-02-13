アジア株香港株大幅続伸、DeepSeek金融サービス業界で急速に普及史上最速DAUが3000万人突破 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 22166.45（+308.53+1.41%） 中国上海総合指数 3350.89（+4.52+0.16%） 台湾加権指数 23285.31（-4.44-0.02%） 韓国総合株価指数 2574.88（+26.49+1.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8561.90（+26.64+0.31%） アジア株はまちまち。中国DeepSeekブ}