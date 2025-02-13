浙江省杭州市富陽区にある家電量販店、晋安家電のカウンターで、政府が推進する消費財買い換え政策の補助金申請の手続きをする顧客。（２０２４年１０月３１日撮影、杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社北京2月13日】中国国家発展改革委員会は10日、春節（旧正月）連休期間（1月28日〜2月4日）に消費財の買い替えを奨励する「以旧換新」に関するイベントが多く開催され、自動車、家電・住居用品、携帯電話などの販売量が86