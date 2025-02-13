¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬À¤³¦¤Î·³»ö¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÏÌó377Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎIISS¡Ê¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ë¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¡Ö¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎËÉ±ÒÈñ¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤è¤ê7.4¡óÁý¤¨¡¢2Ãû4600²¯¥É¥ë¡¢Ìó377Ãû±ß¤Ë¾å¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ï¥éº½Çù¤è¤êÆî¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò½ü¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î