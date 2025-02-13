お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。24年に結婚を発表した人気カップルユーチューバー「なこなこカップル」のなごみ（24）とこーくん（27）が出演する「なこなこチャンネル」の終了について言及した。2人は自身の動画内で同チャンネルを終了を発表。今後、こーくんは個人で始めたチャンネル「べしゃり酒」などを通じてお酒に関する情報発信等に注力し、MC業にも力を入れていくという