2月24日18時30分より、TBS系にて『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア〜笑わせたら100万円〜』の放送が決定。MCはウッチャンナンチャン。【写真】南原清隆、「デビューしたて」のウッチャンナンチャンの貴重な姿を公開内村光良の“白さ”にもファン驚き2005年から始まった本番組は、レギュラー放送、特別番組を経て、南原清隆生誕60周年記念特番として、今春8年ぶりに復活する。番組が設けた「一発ギャグ」「モノマネ」