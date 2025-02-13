マイケル・グレイシー監督最新作『BETTER MAN／ベター・マン』より、森川智之がナレーションを務める本予告映像と本ビジュアルが解禁された。【動画】ロビー＆監督熱望で特別制作された“ジャパンオリジナルバージョン”！本作は、『グレイテスト・ショーマン』で世界中の観客を魅了したマイケル・グレイシー監督が、圧巻のスケールと斬新なビジュアル、感動的な音楽で作り出す、ミュージカル・エンターテイメント。グレイシ