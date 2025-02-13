橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「母親って何なん？」（第94回）が13日に放送され、愛子（麻生久美子）が結（橋本）や歩（仲里依紗）に、男性との密会について真相を打ち明け、ある決断を下したことを告げると、ネット上には「愛子さんらしい」「素敵なお母さん」「潔さ、かっこいい」といった声が集まった。【写真】愛子（麻生久美子）に真相を聞く結（橋本環奈）