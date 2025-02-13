ＩＢＪ＝物色人気で大幅高。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結経常利益は前期比２０．４％増の３０億８５００万円になりそうだと発表。２期連続で過去最高益を更新する見通しとなり、これが好材料視されているようだ。婚活サービスに対するニーズ拡大を背景に、今期も引き続き結婚相談所事業が収益を牽引する。加盟店事業とライフデザイン事業の２ケタ成長を見込むほか、直営店事業も約５％伸びる計画だ。な