会って戦い、別れてまた会う。人工知能（ＡＩ）業界版の「愛と戦争」だろうか。テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）がＯｐｅｎＡＩ買収を提案したことにＯｐｅｎＡＩのサム・アルトマンＣＥＯが反発し、舌戦を続けている。さらにアルトマン氏の従来の友軍マイクロソフト（ＭＳ）のサティア・ナデラＣＥＯと新たな友軍ソフトバンクグループの孫正義会長まで、グローバルビッグテック首長の複雑に絡んだ力学関係が注目