明治安田Ｊ１リーグは１４日、Ｊ２＆Ｊ３は１５日に開幕する。３連覇を狙う【神戸】は、今季も優勝候補の筆頭と言えるだろう。昨季の出場試合数上位１０人のうち、初瀬亮を除く９人が残留。ＡＣＬＥとの過密日程を乗り越えられれば、０７〜０９年の鹿島以来、史上２度目の３連覇も現実的な目標となる。昨季２位の【広島】、３位の【町田】は“ストップ神戸”の代表格。ともに堅実な補強で戦力の上積みに成功した。広島のスキ