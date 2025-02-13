½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£´»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ½Ð»º»þ¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¥¿±»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥­¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Î×·î¤Î»þ¡¢ËèÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥­Å¹½ä¤ê¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹½÷¤Ï¤ªÆù¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½Ð»º»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤Ï¡ÊÉ×¤¬¡Ë£³²óÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤¬ÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤­¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ØÂÛÈ×¸«¤é¤ì¤ë¤é¤·