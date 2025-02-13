がん闘病中の女優・希良梨（きらり＝44）が12日、インスタグラムを更新。抗がん剤治療の日程が決定したことを明かした。がん闘病中の希良梨、個人事務所を設立へ「人生の集大成のような感じ」「今日、病院の診察で、いよいよ抗がん剤治療、治療入院の日が決まりました。日程は、2月25日に入院し、抗がん剤を打つ日が26日からでございます。数泊入院予定でございます」と報告。「やっとスタートに立てたというか、なんだか不思議な