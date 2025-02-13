紀陽除虫菊は、粉末・分包タイプの薬用入浴剤「おやすみネムリエ40g」4種類を発売する。「ネムリエ」は、“おやすみ前の温浴メソッド”をテーマに、同社が2023年3月から発売している薬用入浴剤のシリーズ。発売中の炭酸タブレットに加えて、今回発売する新商品「おやすみネムリエ40g」は粉末タイプで、1回分40gの分包になっている。“すやすやゆずの香り”、“ぐっすりフォレストの香り”、“ゆったりカモミールの香り”、“やすら