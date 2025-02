Mnetのオーディション番組『I-LAND2』から誕生したK-POPガールズグループ「izna(イズナ)」が、海外メディアから熱い注目を集めている。【写真】iznaメンバー、TWICEやTXTも通った“芸能人学校”へアメリカの人気ファッション誌『Teen Vogue』は最近、「『I-LAND2』から誕生し、自分たちの夢を掴み取ったK-POPガールズグループiznaを紹介します(Meet izna, the K-pop Girl Group Who Grew Out of I-LAND 2 and Into a Dream All