中野洋昌国土交通大臣は12日、混雑時期の引っ越しを避けるよう異例の呼びかけを行いました。ドライバー不足が深刻で、引っ越しの分散を要請しています。【画像】引っ越し集中「人材の取り合い一層激しく」料金上げて労働条件改善にあてる■物流“2024年問題”に直面東京・日本橋にある全国でサービスを展開する引っ越し業者は、午後6時を過ぎてもひっきりなしにかかってくる電話の対応に追われていました。アップル引越セン