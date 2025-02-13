Appleは2019年から動画ストリーミングサービスのApple TV＋を展開しています。このApple TV＋のコンテンツを再生できるApple TVアプリのAndroid版が2025年2月12日(水)に登場しました。AndroidユーザーはGoogle Playのアカウントを用いてApple TV＋のサブスクリプション登録が可能です。Apple TVアプリ、Android向けの提供を開始 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/02/the-apple-tv-app-is-now-available-on-an