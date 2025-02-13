¸¤¤¬¡Øº£¤Ï¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Î¥µ¥¤¥ó ¸¤¤Ï¡Öº£¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Çµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 1.ÌÜ¤ò°ï¤é¤¹ ¿Í¤¬¹¥¤­¤Ç¡¢¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à¥¿¥¤¥×¤Î¸¤¤Ï¡¢¿Í¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ç¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è