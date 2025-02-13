芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が2025年2月12日、3人組アイドルグループ「KAT-TUN」が3月末をもって解散することを発表した。「それぞれの道を選ぶ形の方が今後のメンバーにとってより良い」公式サイトに「KAT-TUNに関するご報告」と題して公開された文書では、「2025年3月31日をもちまして、KAT-TUNを解散することをご報告いたします」といい、「2024年4月にKAT-TUNは当社と契約し活動を続けて参りましたが、およそ1年にわた