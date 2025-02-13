現地時間２月12日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンは、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックと敵地で対戦。マイケル・オリーセとハリー・ケインがゴールを奪った後、絶好調の前田に１点を返されるも、同点弾は与えず、２−１で先勝した。この一戦で、伊藤が２点をリードして迎えた78分から、ラファエウ・ゲレイロと代わって途中出