福井県の中村保博副知事に燃料対策の工程表を説明する関電の水田仁原子力事業本部長（左から2人目）＝13日午前、県庁福井県にある関西電力原発構内の使用済み核燃料の県外搬出に向け、関電の水田仁原子力事業本部長が13日、県庁で中村保博副知事に燃料対策の工程表を再提示し、2028年度から日本原燃の再処理工場（青森県六ケ所村）へ燃料計198トンを搬出する計画を示した。フランスへの搬出を約400トンに倍増させることも盛り込