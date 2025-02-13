俳優の竹内涼真が１２日、自身のＳＮＳを更新。１２月に公開予定の作品のファーストカットを公開した。インスタグラムに「＃１０ＤＡＮＣＥ＃テンダンス＠ｎｅｔｆｌｉｘｊｐｆｉｒｓｔｌｏｏｋ“ＳｃｈｅｄｕｌｅｄｆｏｒｒｅｌｅａｓｅｉｎＤｅｃｅｍｂｅｒ」とつづり、自身が出演する作品が１２月に配信されることを報告。ネットフリックス公式インスタグラムには「あなたはまだ知らない踊るたび愛