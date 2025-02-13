来週の土曜日に行きたいところがあると言いだしたペンコ(@penko_m)さんの義母。一度その話は終わってしまいましたが、ペンコさんがもう一度切り出しみんなで行くことに。しかし自宅に戻った夫からまさかのひとことが。『お義母さんとの同居について考えた話』第15話をごらんください。 ©penko_m ©penko_m ©penko_m ©penko_m ©penko_m ©