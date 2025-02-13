AI企業のPerplexity AIが、自社独自モデルである「Sonar」の新しいバージョンをリリースしたことを明らかにしました。このバージョンはGPT-4o miniやClaude 3.5 Haikuのような同クラスのモデルを大幅に上回り、ユーザー満足度ではGPT-4oやClaude 3.5 Sonnetのようなフロンティアモデルを上回ることがわかっています。Meet New Sonarhttps://www.perplexity.ai/ja/hub/blog/meet-new-sonarSonarの新しいバージョンは、有料サービス